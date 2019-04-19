Türk Kızılayı'ndan

SİVAS (AA) - Türk Kızılayı'nın 150. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı ve sunucu Esra Erol'un katkılarıyla hazırlanan "kolide ne var?" kampanyası kapsamında Suşehri ilçesine gönderilen hediyeler öğrencilere teslim edildi.

Türk Kızılayı Suşehri Temsilcisi İsa Şahin, özel bir televizyon kanalıyla ortaklaşa yürütülen ve Türkiye'ye yayılan proje kapsamında Güngören Köyü okulunda okuyan öğrencilere giysilerini takdim ettiklerini söyledi.

Projenin Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın katılımıyla başlatıldığını belirten Şahin, "Esra Erol hanımefendinin de yoğun destek verdiği kampanya kapsamında Türkiye'yi saran bir bağış kampanyası oldu. Ortak bir çalışmaya imza atan Esra Erol ve Kızılay'a desteklerinizi bekleriz. Bu bağlamda ilçemiz Güngören köy okulumuzun da talepleri karşılanmış oldu. Öğrencilerimizin tüm giysileri karşılanmış oldu. Bu kampanyaya katkı sağlayan hayırseverlerimize canı gönülden teşekkür ederiz. Elbette ki önemli olan da hediyelerini alan çocuklarımızın yüzlerindeki mutluluk ifadeleridir." dedi.