Türk Kızılayınca başkentte 50 bin aşure dağıtıldı

ANKARA (AA) - Türk Kızılayı tarafından, muharrem ayı dolayısıyla Ankara'da 50 bin kişiye aşure ikramında bulunuldu.

Türk Kızılayı Ankara Şube Başkanı Ahmet Hizanlıoğlu, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirdikleri aşure dağıtımında, Aşure Günü dolayısıyla başkentin farklı noktalarında aşure ikramlarını sürdürdüklerini söyledi.

Hizanoğlu, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda 5 bin kişiye aşure dağıtıldığını, "Hacı Bayram Veli, Üniversiteler, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, mahalle camilerinde, kurumlarda, üniversite gönüllülerimizle birlikte toplamda 50 bin kişiye aşure ikramı yaptık." dedi.

Vatandaşları Türk Kızılayına üye olmaya davet eden Hizanoğlu, "Türk Kızılayı bu milletin bir varlığıdır. Türk Kızılayı milleti ile birlikte güçlü olur." diye konuştu.