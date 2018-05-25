Türk gemisinin Yemen'de saldırıya uğraması

ANKARA (AA) - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, 10 Mayıs'ta Yemen açıklarında "İnce İnebolu" adlı Türk gemisini hedef alan saldırıda can kaybı veya yaralanma meydana gelmediğini belirtti.



Aksoy, "İnce İnebolu" isimli kuru yük gemisine yönelik füze saldırısı hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

Sözcü Aksoy, Rusya'nın Novorossiysk limanından yüklediği buğday yükünü Yemen'in Saleef limanına götüren "İnce İnebolu" adlı Türk gemisinin 10 Mayıs'ta saat 23.15'te Yemen açıklarında füzeli saldırıya hedef olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Tamamı Türk vatandaşı 23 mürettebatın bulunduğu gemide saldırı sonucunda herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmemiştir. Uzmanlarımızın söz konusu olayla ilgili tetkik ve araştırmaları sürmekte olup, bu incelemelerin sonuçları bilahare kamuoyuyla paylaşılacaktır."











