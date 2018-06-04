Türk Eximbank- TÜRSAB Protokol Töreni

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Bu yıl içerisinde 40 milyon turist hedefine ulaşacağız ve 32 milyar dolarlık bir turizm geliri seviyesine Türkiye'nin yükseldiğine şahit olacağız." dedi.

Kurtulmuş, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) üyesi seyahat acentelerine destek sağlanmasını içeren Türk Eximbank Kaynaklı Destek Kredisi Protokolü için düzenlenen imza törenine katıldı.

Turizmin dünya ekonomisinde ayrı bir yeri olduğunu, turizmin ekonomiden aldığı payın da her geçen gün arttığını belirten Kurtulmuş, Türkiye'nin de bu eğilime ayak uydurarak turizm pastasından yeterli payı alabilmesi için seferberlik ruhuyla büyük bir atılıma ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Kurtulmuş, Türkiye'de 2017'de önemli gelişmeler yaşandığını, bu nedenle turizm açısından da başarılı bir tablonun ortaya çıktığını söyledi.

Gelecek yıl ve sonrası için çok daha umutlu olduklarına dikkati çeken Kurtulmuş, "Hem sektörün dinamikliği hem hükümet ile sektör arasındaki ilişkinin çok daha hızlı bir şekilde gelişmiş olması ve bir takım oyunu ruhuyla hep beraber turizmi daha ileriye götürme konusundaki kararlılığımız, bize önümüzdeki yıl itibarıyla da ciddi bir şekilde ümit veriyor." şeklinde konuştu.

Kurtulmuş, Türkiye'ye gelen turist sayısına işaret ederek, "2018 yılının ilk dört ayında aşağı yukarı 7,8 milyon turist geldiğini görüyoruz. Bu son yıllardaki ilk dört ayda rekordur. Öyle görünüyor ki bu yıl içerisinde 40 milyon turist hedefine ulaşacağız ve 32 milyar dolarlık bir turizm geliri seviyesine Türkiye'nin yükseldiğine şahit olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de 2023 yılında 50 milyon turisti ağırlamayı ve 50 milyar dolar turizm geliri elde etmeyi hedeflediklerini ifade eden Kurtulmuş, "Bütün planlarımızı buna göre gerçekleştirmeye çalışıyoruz, bu çerçevede bu yıl içerisinde gerçekten önemli adımlar atıldığını ifade etmek isterim." dedi.

- Yatırımcıların arsa tahsisi sorunu

Kurtulmuş, turizm yatırımcılarının arsa tahsisleri konusunda sıkıntı yaşadıklarını dile getirerek, "Arsa tahsisleri konusunda devrim niteliğinde bir karar alındı. Maliye Bakanlığı ile yaptığımız çalışmalar sonucunda arsa tahsislerinin 49 yıllığına yenilenmesi konusunda adım atıldı. Bunun da sektörde hem yeni yatırımların gerçekleşmesi, hem mevcut yatırımların yenilenmesi ve özellikle yatırımcılarımızın yurt dışından ortak bulabilmesi için önemli bir fırsat oluşturacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kruvaziyer turizminde önemli adımlar atıldığını ifade eden Bakan Kurtulmuş, Türkiye'den tamamen ayağını kesen kruvaziyer turistlerinin yeniden Türkiye'ye gelmeye başladığını ve bu alanda da bu sene ciddi toparlanma yaşanacağını düşündüğünü belirtti.

Kurtulmuş, turizmin tek başına cari açığı kapatabilecek bir potansiyele sahip olduğunu hatırlatarak, "Geçtiğimiz sene, cari açığın yaklaşık 3'te 1'den biraz fazlasını kapatmış olan bir sektör, turizm sektörü... Ümit ediyoruz ki 2023 hedeflerimize ulaştıkça, önümüzdeki 5-6 yıl içerisinde cari açığın tamamını kapatabilecek bir potansiyele sahip olduğumuzu görüyoruz. Turizm alanındaki bu gelişmenin ülke ekonomisi ile ilgili iyimser duygulara sahip olmamız bakımından da elimizde önemli veri olduğunu paylaşmak isterim." diye konuştu.

- "(Biz yenildik) diyerek kenara çekilmeyecekler"

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Başbakan Yardımcılığı görevinde olduğunu hatırlatan Kurtulmuş, o dönemde yurt dışından gelen bir heyetle yaptığı görüşmede "Şimdi bu FETÖ'cü eşkıyalar, 'Biz yenildik' diyerek kenara çekilmeyecekler. Bunlar mutlaka bundan sonra Türkiye üzerinde iki önemli alanda etkilerini artırmaya çalışacaklar." şeklinde bir diyalog yaşandığını kaydetti.

Kurtulmuş bu alanlardan birisinin Türkiye'nin yurt dışındaki algısının olumsuza çevrilmesi, diğerinin de özellikle kur ve faiz üzerinde birtakım baskılar oluşturarak Türkiye ekonomisini geriletmek olduğunu kaydetti. Kurtulmuş, "Ne yazık ki 15 Temmuz'dan sonra da bu her iki alanda da çalışmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Türk Eximbank Kaynaklı Destek Kredisi Protokolü, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin himayelerinde Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, Kredi Garanti Fonu Genel Müdürü İsmet Gergerli, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Ersin Özoğuz ve Denizbank KOBİ Bankacılığı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Murat Kulaksız tarafından imzalandı.













































































































