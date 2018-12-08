Türk dizileri Filistin'de beğeniyle izleniyor

RAMALLAH (AA) - Batı Şeria'daki aileler Türk dizilerini günlük olarak Arap uydu kanalları ve internet üzerinden Arapça dublaj ya da tercüme edilmiş haliyle takip ediyorlar.

Erkekler daha çok Türkçe öğrenmek için bu dizileri izlediğini söylerken, kadınlar ise hikaye ve oyuncu gücünün yanı sıra Türkiye'nin coğrafi güzelliği, kültürü ve modasına duydukları ilgi sebebiyle bu dizileri tercih ettiklerini anlatıyor.

AA muhabirine konuşan Filistinliler son yıllarda hayatlarına giren Türk dizilerini hikaye ve oyuncu gücünün yanı sıra Türkiye'nin coğrafi güzelliği, kültürü ve tarihine duydukları ilgi sebebiyle tercih ettiklerini dile getirdi.

Filistinli kadın Enam Cevher, son yıllarda dizileri beğeni ile izlediğini söyleyerek, "Türk dizileri pozitif yönüyle çok mana içeriyor. Türklerin gelenek ve göreneklerinin bize yakın olduğunu hissediyorum. Türk dizileri seyircinin zihnine saygı duyuyor." dedi.

Ula İyad da Arap dizilerinde olmayan özelliği Türk dizilerinde gördüğünü belirterek, "Her zaman Türk dizilerini takip ediyorum. Çok güzel. İnsanlara ve dinlere saygılı olduklarını hissediyorum. Türkiye'nin coğrafi güzelliği de dizilere ayrı bir güzellik katıyor." ifadelerine yer verdi.

Türk dizilerinin küçük, büyük her kesimin ilgisini çektiğini söyleyen İyad, kendisinin "Gümüş" dizisini, ailecek de "Diriliş Ertuğrul"u izlediklerini kaydetti.

Filistinli Sultan Bezzar ise Türk dizilerinin ilginç ve çekici olduğunu, "Payitaht Abdülhamid" ve "Diriliş Ertuğrul"u hayranlıkla izlediğini ifade ederek, "Türklerin akıcı üslubu ve dizileri aracılığıyla İslam tarihinin önemli dönemlerini müşahede ediyoruz." dedi.

Bir diğer Filistinli Ahmed Halid de savaş ve askeri dizilerin ilgisini çektiğini, "Savaşçı", "Söz" ve "Çukur" gibi dizileri hayranlıkla izlediğini ifade ederek şunları söyledi:

"Türkler, diziler aracılığıyla Arapların evine girmeyi başardı. Son yıllarda izlediğim diziler sonucunda Türkiye hakkında önceki kuşakların bilmediği çok şeyi öğrendim."

Halid, Türkiye'deki doğanın güzelliği, dizilerin çekimi için sağlanan imkanlar, yönetmenlerin yetenekleri ve aktörlerin profesyonelliği gibi özellikler Arap izleyiciyi Arap ve yabancı dizilerden uzaklaştırarak Türk dizilerine bağladığını kaydetti.

Filistin'de en çok izlenen Türk dizileri arasında, "Diriliş Ertuğrul", "Payitaht Abdülhamid", "Muhteşem Yüzyıl", "Vatanım Sensin" ve "Kurtlar Vadisi" yer alıyor.