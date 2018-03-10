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"Türk bayrağını görünce huzurun geldiğini anlıyorlar"

- TSK tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Uzman Çavuş Demirbaş, teröristlere karşı verdiği mücadelenin gururunu yaşıyor - Uzman Çavuş Demirbaş: - "Oradaki sivil halk bizi görünce rahatlıyor. Kıyafetlerimizdeki Türk bayrağını görünce huzurun geldiğini anlıyorlar. Kapılarını bize açıyorlar. Hepsinden Allah razı olsun" - "Üs bölgesini aldık. Yüklü geldiler, kalabalıktılar. Şehit verdik, yaralı verdik, aldığımız üs bölgesini vermedik. Can verdik, geri adım atmadık. Türk milleti olarak bizim gidecek yerimiz yok. Biz gittiğimiz yerde kanımızı döküp bayrağımızı dikiyoruz. Oraya da kanımızı döktük, bayrağımızı diktik"

10 Mart 2018 Cumartesi 11:52
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KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda gazi olan Uzman Çavuş Ahmet Demirbaş, Afrin'deki sivillerin Türk ordusuna kapılarını açtıklarını ve kendilerine huzurla yaklaştıklarını söyledi.

Harekatta yaralanmasının ardından Ankara Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilen 3 çocuk babası 29 yaşındaki Demirbaş, buradaki tedavisinin ardından memleketi Kayseri'ye döndü.

Gazi Demirbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatanı korumak için harekata katıldığını ifade etti. Afrin'deki mücadelenin sonuna kadar devam edeceğini belirten Demirbaş, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin sınır güvenliği, vatanın bekası, Türk halkının güvenliği için bölücü terör örgütüne karşı mücadele ettik. Afrin ile kalmayan harekatımız daha önce El Bab'da başlamıştı. El Bab'da Türk bayrağını dalgalandırdık. Afrin'de mücadelemiz devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda iyileşip birliğime dönüp mücadeleye kaldığımız yerden devam edeceğim. Hedefimiz Menbiç ve Rakka'da Türk bayrağını dalgalandırmak. İnşallah kimsenin burnu kanamadan görev başarıyla tamamlanır, biz de en kısa sürede sağlığımıza kavuşuruz. Üniformamızı kaldığımız yerden giymeye hazırız."

Hain bir saldırı sonucu gazi olduğunu vurgulayan Demirbaş, "Üs bölgesini aldık. Yüklü geldiler, kalabalıktılar. Şehit verdik, yaralı verdik, aldığımız üs bölgesini vermedik. Can verdik, geri adım atmadık. Türk milleti olarak bizim gidecek yerimiz yok. Biz gittiğimiz yerde kanımızı döküp bayrağımızı dikiyoruz. Oraya da kanımızı döktük, bayrağımızı diktik." dedi.

- "Oradaki sivil halk bizi görünce rahatlıyor"

Demirbaş, YPG/PKK'nın her zamanki gibi sivilleri kullandığını ve kendilerini sivil halkla tehdit ettiğini aktardı. Afrin'de Türk ordusuna karşı güven duyulduğunu anlatan Demirbaş, şunları kaydetti:

"Oradaki sivil halk bizi görünce rahatlıyor. Kıyafetlerimizdeki Türk bayrağını görünce huzurun geldiğini anlıyorlar. Kapılarını bize açıyorlar. Hepsinden Allah razı olsun. İnşallah savaş ülkelerinde biter, onlar da biz de huzura kavuşuruz. Onlar bizim Müslüman kardeşimiz. Her zaman yanlarındayız."

Anahtar Kelimeler:
AfrinKayseriUzman Çavuş Ahmet DemirbaşZeytin Dalı Harekatı
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