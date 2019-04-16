"Turizmin Geleceği" paneli

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce "Turizmin Geleceği" konulu panel düzenlendi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki panel, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programın açılış konuşmasını yapan İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Cengiz Ekici, Kapadokya bölgesinin dünyanın dört bir tarafından turist ağırlayan önemli bir destinasyon olduğunu, 2023'te 5 milyon turist ağırlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Turizm alanında dünyadaki gelişmelerin masaya yatırıldığı panel, Güney Florida Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cihan Çobanoğlu ve Arel Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Burak Mil tarafından gerçekleştirildi.

Çobanoğlu ve Mil, slayt destekli sunumlarında çeşitli ülkelerde turizm alanında teknolojiden yararlanılarak verilen hizmetleri örnek vererek anlattı.

Soru-cevap bölümünün ardından sona eren panele, akademisyenler, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

