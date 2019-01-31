Turizmde 2018 ziyaretçi rekoru

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Türkiye, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 21,84 artışla 39 milyon 488 bin 401 yabancı ziyaretçi ağırladı.

Yurt dışında ikamet eden 6 milyon 624 bin 191 vatandaşın da dahil olduğu rakamlarla birlikte Türkiye'ye gelen toplam ziyaretçi sayısı 46 milyon 112 bin 592'ye ulaştı.

9 milyar 512 milyon turizm geliri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre ise geçtiğimiz yıl yüzde 12,3 artışla 29 milyar 512 milyon 926 dolar turizm geliri elde edildi.

2018 yılında kişi başına ortalama harcama 647 dolar, yabancıların ortalama harcaması 617 dolar, yurt dışında ikamet eden vatandaşların ortalama harcaması ise 801 dolar olarak gerçekleşti.

Turizm gelirinin yüzde 81,8'i yabancı ziyaretçilerden, yüzde 18,2'si ise yurt dışında ikamet eden vatandaş ziyaretçilerden elde edildi.

Rus ziyaretçi 2018'in birincisi

Bakanlığın verilerine göre, Türkiye'ye en çok ziyaretçi, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 26,49 artışla ve 5 milyon 964 bin 613 ziyaretçi ile Rusya Federasyonu'ndan geldi.

Bu ülkeyi yüzde 25,88 artış ve 4 milyon 512 bin 360 ziyaretçi ile Almanya, yüzde 28,82 artış ve 2 milyon 386 bin 855 ziyaretçi ile Bulgaristan izledi. Bulgaristan'ı İngiltere ve Gürcistan takip etti.

Aralık artışı 14,49

Bakanlığın aralık ayı sınır giriş-çıkış istatistiklerine göre, Türkiye'yi geçen aralık ayında ziyaret eden yabancı sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,49 arttı ve 1 milyon 950 bin 705 yabancı ziyaretçi ağırlandı.

Türkiye'ye Aralık 2018'de en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sırasıyla Bulgaristan, Almanya, Gürcistan, İran ve Rusya Federasyonu oldu.