Turist rehber adayları Polatlı'yı gezdi

ANKARA (AA) - Turist Rehberler Birliği (TUREB) in düzenlediği eğitim ve uygulama turları kapsamında turist rehber adayları Polatlı ilçesindeki tarihi alanları ziyaret etti.

Tur kapsamında ilk olarak Polatlı Belediyesi Tarihi Anlar Tanıtım Merkezi'ni ziyaret eden 50 kişilik grup, daha sonra Duatepe ve Sakarya Zaferi Anıtı ve şehitliği ile Frig Kralı Midas’ın tümülüsü, Antik Başkent Gordion ve müzesi, Sakarya Zaferi Tarihi Milli Parkını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

TUREB Rehberlik Eğitmeni Zübeyir Ayaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, turist rehberlerinin sahadaki çalışmalarının mesleki gelişimleri açısından çok önemli olduğunu belirterek, "Eğitim uygulama gezileri rehber adayları için çok önemli. Burada çeşitli üniversitelerin 2, 4 ve 5 yıllık bölümlerinden mezun olan adaylar bu eğitim uygulama gezisinin sonunda sınava tabi tutulacaklar ve başarılı olanlar kokartlarını alarak turizm sezonunda çalışmaya başlayacaklar." diye konuştu.

Turist rehber adaylarından Hafız Ali Ertan ise vatanın ne zorluklarla kurtarıldığını Cumhuriyetin ne zorluklarla kurulduğunu öğrenmek isteyenlerin mutlaka Polatlı’ya gelmeleri gerektiğini dile getirdi.



Tarihi Frig medeniyetinin siyasi başkenti Gordion ve eşek kulaklı kral Midas’ın mezarının Polatlı’da olduğunu dile getiren Ertan, "Gordion’da binlerce yıllık kadim Frig medeniyetinin varisi olduğumuzu gördük. Sakarya Zafer Anıtı, Duatepe ve POTA Müzesi'nde de, vatanı düşmandan kurtaran, Cumhuriyeti bize kazandıran ceddimizin fedakarlıklarını öğrendik." dedi.



