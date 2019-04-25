Tur otobüsü ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Taylandlı turistleri taşıyan tur otobüsü ile otomobillin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.Kadir Tür yönetimindeki Taylandlı turistleri taşıyan 06 ENB 81 plakalı tur otobüsü ile Mustafa...