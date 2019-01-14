Tunus Büyükelçisi Mustafa, Konya'da

KONYA (AA) - Tunus’un Ankara Büyükelçisi Muhammed Faysal bin Mustafa, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti

Büyükelçi Mustafa, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı makamında ziyaret etti. Başkan Altay, Ziyaretin iki ülke arasındaki kardeşliği artırması temennisinde bulunarak, Tunus ile Konya arasında geçmişte kardeş şehir protokolleri yapıldığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesi olarak Tunus’ta belediyecilik konusunda eğitim verilmesi ve bu alanda öncülük edilmesi konusunda her türlü işbirliğine hazır olduklarını ifade eden Altay, "Tunus ile Konya arasındaki ticaret hacminin de artması için her türlü desteğe hazırız" ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Mustafa da Konya'da bulunmakan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Konya’nın Türkiye’deki konumunu biliyoruz ve özellikle Konya’yı ziyaret etmek istedik. Ülkemizde geçen sene belediye seçimleri yapıldı. Bu alanda Türkiye’nin ve Konya’nın tecrübelerine ihtiyacımız var. Bu tecrübeleri almaktan büyük gurur duyarız." dedi.

Türkiye’ye iş dünyasından temsilcilerle birlikte geldiklerini belirten Büyükelçi Mustafa, "Ticari ilişkilerimizi geliştirmek için Konya’dayız” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Başkan Altay, Büyükelçi Mustafa’ya çini sikke ve Mesnevi hediye etti.