Tunceli'de gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, teröristleri etkisiz hale getirmek için belirlenen hedeflere top atışı yaptı.

Atışlarda, güvenlik güçlerine saldırı amacıyla teröristler tarafından hazırlanan bir el yapımı patlayıcı düzeneği infilak etti.

Patlamada, İçişleri Bakanlığının Aranan Teröristler Listesi'nde gri kategoride yer alan "Ferhat Dersim" kod adlı Ertan Erol etkisiz hale getirildi.

Terörist Erol'un, 25 Eylül 2015'te gerçekleştirilen operasyon esnasında Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in şehit edilmesi olayının faili olduğunun değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, kent genelinde teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.



