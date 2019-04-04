TÜGVA'dan Arı'ya tebrik ziyareti

NEVŞEHİR (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Nevşehir Temsilcisi Oğuzhan Alkan ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Rasim Arı'ya tebrik ziyaretinde bulundu.

Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Arı’ya çalışmaları hakkında bilgi veren Alkan, TÜGVA'nın geleceğin Türkiye'sine omuz verecek ve her alanda bilgi düzeyine ulaşmış gençlerin yetişmesi yönünde etkin bir misyon üstlendiğini dile getirdi.

Arı ise TÜGVA'nın, Türk gençliğinin sosyal, fiziksel, zihinsel, ruhsal ve manevi gelişimini gözeterek, kendini devamlı geliştiren, kültürel birikime önem veren, yenilikçi ve nitelikli insan kıymetinin oluşumuna katkı sağladığını gözlemlediğini belirterek, vakfın bu güne kadar ortaya koyduğu çalışmalarla örnek oluşturduğunu kaydetti.

Arı, Nevşehir'de de hedeflenen düzeydeki başarının ortaya konulması için gençlerin her daim yanında olacağını vurgulayarak, gençlere çalışmalarında başarı dileğinde bulundu.

Ziyaretin sonunda Alkan tarafından Başkan Arı'ya, Osmanlı döneminde hedef oku olarak kullanılan temsili ok hediye edildi.

