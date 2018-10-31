TSO'dan 200 öğrenciye giysi yardımı

SİVAS (AA) - Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından Sivas merkezde öğrenim gören 200 ihtiyaç sahibi öğrenciye kaban ve ayakkabı yardımı yapılacak.

TSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) destekleriyle gerçekleştirilen yardımlar, Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen okullardaki öğrencilere ulaştırılmak üzere törenle okul müdürlerine teslim edildi.

Odada düzenlenen törende konuşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, Türkiye’deki bütün odalarla birlikte taşın altına ellerini koyduklarını belirtti.

TOBB’un yardımlarının tüm Türkiye'de odalar aracılığıyla öğrencilere ulaşacağını aktaran Eken, "200 öğrencimize kaban ve ayakkabı hediye edeceğiz." ifadesini kullandı.

Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı da yapılan yardımların önemine dikkat çekerek, "Dinimizde buyrulduğu gibi sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. TSO Başkanımızın verdiği hediyeleri şerefle alıyoruz. Bu hediyeleri öğrencilerimize ulaştıracağız. Meslektaşlarım ve öğrencilerim adına TSO’ya şükranlarımı arz ediyorum." açıklamasında bulundu.



