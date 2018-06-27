TSK'dan sınır ötesine hava harekatı

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin, Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, bölücü terör örgütü mensuplarınca sığınak, barınak, silah mevzisi ile mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Sinat-Haftanin, Metina ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Hava harekatlarında, bölücü terör örgütü mensuplarınca sığınak, barınak, silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler yok edildi.

