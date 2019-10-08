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'TSK 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla mücadeleye hazırdır'
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "TSK tüm terör örgütlerine karşı asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle ve 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla mücadeleye hazırdır." ifadeleri kullanıldı.
Genel 08.10.2019, 01:48
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "TSK vatanımızın bütünlüğüne, devletimizin bekasına, 82 milyon vatandaşımızın huzur/güvenliğine yönelik tehdit/tehlike oluşturan tüm terör örgütlerine karşı asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı güçle ve 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla mücadeleye hazırdır." ifadesine yer verildi.
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