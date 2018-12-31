Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton Türkiye'ye geliyor

ANKARA (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, 8 Ocak'ta Türkiye'de temaslarda bulunacak.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 19 Aralık'ta Amerikan kuvvetlerinin Suriye'den çekileceğini açıklamasının ardından, Türkiye ve ABD arasında bölgedeki güvenliğin koordinasyonuna ilişkin yoğun diplomasi trafiği başladı.

Bu kapsamda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton'ın, İsrail ziyaretinin ardından 7 Ocak'ta Ankara'da olması bekleniyor. 8 Ocak'ta Ankara'da görüşmeler yapacak Bolton'ın aynı gün Türkiye'den ayrılması öngörülüyor.

"Bölgedeki güvenlik sorunlarını konuşacağız"

Bolton, ABD'nin Suriye'den çekilme kararının ardından ziyarete ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ocakta İsrail ve Türkiye'ye gitmek için sabırsızlanıyorum. DEAŞ'la mücadelenin bir sonraki adımını ve bölgedeki müttefiklerle ortakların karşılaştığı güvenlik sorunlarını konuşacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye'den çekilme kararına ilişkin 24 Aralık'ta yaptığı değerlendirmede, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın konunun koordinasyonunun çok hızlı bir şekilde başlatılması yönünde mutabık kaldıklarını" belirtmişti.

Bir askeri heyetin de Türkiye'ye geleceğini ve Türk mevkidaşlarıyla konunun koordinasyonunu konuşacaklarını söyleyen Kalın, kendisinin Bolton ile telefon diplomasisi yürüttüğünü işaret ederek "Önümüzde bir takvim var şimdi. Tarih kesinleştikçe sizlerle bunu paylaşacağız." demişti.

ABD'nin Suriye'den çekilme takvimi ele alınacak

Bolton'ın Ankara temaslarında ABD'nin Suriye'den çekilme sürecine ve bölgedeki güvenlik konularının koordinasyonuna ilişkin bu takvimin ele alınması bekleniyor.

Ankara'daki temaslarda, ABD'nin çekilme planının askeri koordinasyonu yapılırken sahada boşluk olmaması için alınacak tüm askeri ve istihbari tedbirlerin ele alınması öngörülüyor.

Görüşmelerde, Türk tarafının, Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eden başta DEAŞ ve YPG/PKK terör örgütlerine karşı yürütülen mücadele ile Suriye'nin toprak bütünlüğünün ve üniter yapısının korunmasının önemini vurgulayacağı tahmin ediliyor.