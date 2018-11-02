TRT'den çizgi kahramanları çocuklarla buluşturacak iş birliği

İSTANBUL (AA) - TRT ve Adel Kalemcilik tarafından düzenlenen basın toplantısında, Adel Kalemcilik'in, TRT Çocuk'ta yayımlanan 11 çizgi filmdeki kahramanların kırtasiye ve oyuncaklarını üretmesine yönelik anlaşmaya imza atıldı.

"Yerli Kahraman Yerli Üretim" vizyonuyla imzalanan iş birliğiyle, 220 faklı çeşit kırtasiye ve oyuncak ürünü aralık ayından itibaren Türkiye genelindeki 15 bin satış noktasında çocuklarla buluşacak.

"TRT 100 Günlük İcraat Programı'nda üzerine düşeni yaptı"

TRT Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Yürekli, TRT'nin, Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı içindeki önemli hedefini Adel Kalemcilik iş birliğiyle gerçekleştirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yerli ve milli yayın politikası doğrultusunda TRT Çocuk kanalının öncülüğünde ürettiğimiz ve hayranlıkla takip edilen çizgi film kahramanları, kısa bir zaman içerisinde kırtasiye ürünleri ve oyuncaklara dönüşerek raflarda yerini alacak. Tabii çocuklarımız ve üzerimizdeki kamu yayıncılığı sorumluluğu sebebiyle, bin bir özenle hazırlanan bu çizgi filmlerin, kahramanlarını raflara taşıyacak bu iş birliği için de hem ülkemizde hem de yurt dışında saygın ve kıymetli bir marka olan Adel Kalemcilikle el sıkışmış olmaktan da ayrıca memnuniyet duyuyoruz. TRT ve Adel Kalemcilik markalarının birbirine yakıştığını düşünüyorum."

Adel Kalemcilik'le yapılan iş ortaklığının, devletin ve özel sektörün bir araya gelerek yerli ve milli üretime önemli katkılarda bulunabileceğinin göstergesi olduğunu vurgulayan Yürekli, "Biz iki marka kuruluş olarak, yerli çizgi karakterlerin markalaşması, kırtasiye ve oyuncakta yerli ve milli üretimin desteklenmesi misyonunu bu iş birliğiyle omuzluyoruz. Yine bu iş birliğiyle ülkemizde lisanslı ürün sektöründeki yerli marka boşluğunu doldurmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Yürekli, "Ayrıca bu iş birliği bir misyon yüklenme anlamını da taşıdığı için etki alanımızı sadece ülke sınırları içinde görmüyoruz. Lisanslı ürün sektörünü de TRT yapımlarının uluslararası başarılarına ilave bir alan olarak görüyor, kültürümüzden temellenen yerli ve milli lisans markalarımızın sınır ötesinde de yaygınlaşacağını ön görüyoruz." bilgisini verdi.

"Yaklaşık 4-4,5 milyar TL’lik bir pazar"

Adel Kalemcilik Genel Müdürü Evrim Hizaler de Adel Kalemcilik ve TRT arasındaki iş birliğinin, hem ülke ekonomisine katkıda bulunmayı hem de çocukların yerli rol modellerle gelişimini desteklemeyi amaçladığını söyledi.

Hizaler, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Adel Kalemcilik olarak yerli tasarım ve üretimi destekliyoruz. TRT ile imzaladığımız lisans anlaşması kapsamında Çayırova’daki fabrikamızda üretim yapacağız. 36 bin metrekarelik alan üzerine kurulu, 450 kişi istihdam eden fabrikamızda yıllık 8 ana grupta, Bine yakın ürün çeşidinin üretimini yapıyoruz. Bu anlaşma ile ürün gamımızı zenginleştiriyor ve TRT lisanslı çizgi karakterlerin olduğu kırtasiye ve oyuncak ürünlerini de yelpazemize ekliyoruz."

Türkiye'de kırtasiye ve oyuncak sektörünün üretici/ithalatçı fiyatlarıyla, yaklaşık 4-4,5 milyar TL’lik bir pazar olduğunu belirten Hizaler, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle oyuncak sektöründe yabancı lisansların ağırlığı ve popülaritesi çocuklar arasında yüksek. Bununla birlikte TRT’nin global kalitede yerli çizgi karakterler tasarlaması ve çocuklarımızın bu karakterleri sevip takip etmesi ülkemiz için büyük bir gurur. Biliyoruz ki, çizgi film karakterleri, çocukların hayal gücünü ve yeteneklerini geliştirici birer figür haline dönüşebiliyor. Bugün bu yerli çizgi karakterlerle hayal dünyalarını renklendiren çocuklar, gelecekte ülkemizi daha da ileriye taşıyacak fikirlere ve inovasyonlara imza atacaklar."

Hizaler, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu iş birliği sayesinde, 11 milyondan fazla çocuğun 1. tercihi olan TRT Çocuk’un sevilen kahramanlarını, Türkiye’nin kırtasiye ve oyuncak sektöründe en fazla satış noktası ile irtibatta olan markası olarak, 15 bine yakın satış noktasında tüketicimiz ile buluşturma fırsatına sahip olduğumuz için mutluyuz, gururluyuz. İş birliğimiz sayesinde hem ülke ekonomisine katkıda bulunmayı hem de çocukların yerli rol modellerle kültürel ve zihinsel gelişimlerini desteklemeyi hedefliyoruz. TRT ile bugün burada attığımız adım ile 50 yıldır ülkemizin topraklarından aldığımız gücü ve güveni, yine Türkiye’ye değer katmak için kullanmaya devam ediyoruz."

Adel Kalemcilik olarak kalite ve ürün güvenliği konusunda hassasiyetlerine de dikkati çeken Hizaler, "Ürün güvenliği ve kalite bizim kırmızı çizgimiz: Ürün güvenliği konusunda dünyanın önde gelen akredite test laboratuvarları ile çalışıyoruz. 50 yıldır olduğu gibi bundan sonra da çocuklarımıza kullandırmayacağımız hiçbir ürünü piyasaya sunmamaya devam edeceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.

"Rafadan Tayfa", "Elif" ve "Aslan" rafa çıkmaya hazır

TRT iş birliği ile oldukça geniş bir portföyü çocuklarla buluşturmayı hedefleyen Adel Kalemcilik, ilk etapta kanalın en sevilen çizgi filmleri arasında yer alan "Rafadan Tayfa", "Elif'in Düşleri" ve "Aslan" karakterlerinin ürünlerini piyasaya sunacak.

Oyuncak tarafında basket potasından, makyaj setine, mutfak setinden doktor çantasına, davuldan puzzle'a geniş ürün gamının yer aldığı iş birliğinin kırtasiye tarafında ise boya kalemi, kurşun kalem, silgi, cetvel, okul çantası, kalem çantası, suluk ve defter seçenekleri de yer alacak.



