TRT1 ve TRT Spor canlı izle! TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı 12 Kasım 2020
TRT 1 televizyon kanalına ait yayın akışına buradan erişebilirsiniz. TRT 1 ve TRT Spor Canlı yayın akışı 12 Kasım 2020
TRT 1 12 KASIM 2020
CANLI İZLE
05:38İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:40Seksenler
06:35Acemi Anneler
08:00Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:00Türkan Hanım'ın Konağı
11:00Benim Adım Melek
13:40Fazlası Zarar
15:45Acemi Anneler
17:15Seksenler
19:00Ana Haber
19:55Doğrusu Ne?
20:00Kalk Gidelim
23:453'Te 3
01:00Benim Adım Melek
03:55Fazlası Zarar
05:40.
TRT SPOR 12 KASIM 2020
CANLI İZLE
06:58İstiklal Marşı
07:00İlk Baskı
08:50Takvim Yaprakları
08:55Hava Durumu
09:15Bundesliga
10:00Spor Bülteni
10:55Efsanelerin İzinde
11:00Spor Manşet
12:30İngiltere Premier Lig Özetler
13:00Spor Bülteni
13:45FUTBOL HAZIRLIK KARŞILAŞMASI " TÜRKİYE -HIRVATİSTAN "
14:00TBMM-TV
14:00Spor Stüdyosu
16:00FUTBOL HAZIRLIK KARŞILAŞMASI " TÜRKİYE -HIRVATİSTAN "
17:45Süper Lig Goller
18:00Spor Merkezi
20:00Spor Akşamı
21:00Başlama Vuruşu
23:05Gündem Futbol
00:30Spor Artı
02:00Gündem Futbol
03:25Başlama Vuruşu
05:30Süper Lig Özetler
06:00TFF 1. Lig Özetler
06:25İngiltere Premier Lig Özetler
06:55Takvim Yaprakları
06:58İstiklal Marşı