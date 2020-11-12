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TRT1 ve TRT Spor canlı izle! TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı 12 Kasım 2020

TRT 1 televizyon kanalına ait yayın akışına buradan erişebilirsiniz. TRT 1 ve TRT Spor Canlı yayın akışı 12 Kasım 2020

Genel 12.11.2020, 01:05 12.11.2020, 01:06
TRT1 ve TRT Spor canlı izle! TRT 1 ve TRT Spor yayın akışı 12 Kasım 2020
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TRT 1 12 KASIM 2020

CANLI İZLE

05:38İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

05:40Seksenler

06:35Acemi Anneler

08:00Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:00Türkan Hanım'ın Konağı

11:00Benim Adım Melek

13:40Fazlası Zarar

15:45Acemi Anneler

17:15Seksenler

19:00Ana Haber

19:55Doğrusu Ne?

20:00Kalk Gidelim

23:453'Te 3

01:00Benim Adım Melek

03:55Fazlası Zarar

05:40.

TRT SPOR 12 KASIM 2020

CANLI İZLE

06:58İstiklal Marşı

07:00İlk Baskı

08:50Takvim Yaprakları

08:55Hava Durumu

09:00İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15Bundesliga

10:00Spor Bülteni

10:55Efsanelerin İzinde

11:00Spor Manşet

12:30İngiltere Premier Lig Özetler

13:00Spor Bülteni

13:45FUTBOL HAZIRLIK KARŞILAŞMASI " TÜRKİYE -HIRVATİSTAN "

14:00TBMM-TV

14:00Spor Stüdyosu

16:00FUTBOL HAZIRLIK KARŞILAŞMASI " TÜRKİYE -HIRVATİSTAN "

17:45Süper Lig Goller

18:00Spor Merkezi

20:00Spor Akşamı

21:00Başlama Vuruşu

23:05Gündem Futbol

00:30Spor Artı

02:00Gündem Futbol

03:25Başlama Vuruşu

05:30Süper Lig Özetler

06:00TFF 1. Lig Özetler

06:25İngiltere Premier Lig Özetler

06:55Takvim Yaprakları

06:58İstiklal Marşı

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