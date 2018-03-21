İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin Ödeme Yöntemi (TROY), genç sanatçı Evrencan Gündüz'le birlikte "Bu toprakların sesleri" projesiyle ortak değerleri keşif yolculuğunu sürdürüyor.

Bankalararası Kart Merkezi'nden (BKM) yapılan açıklamaya göre BKM tarafından Türkiye bankacılık ve finans sektörünün ortak çabalarıyla 2016'da hayata geçirilen ödeme yöntemi TROY, tüm özelliklerini ve ilhamını ülkenin toplumsal dinamizminden ve asırlara yayılan ödeme alışkanlıklarından alıyor.

"Paranın ve ticaretin doğduğu topraklarda neden Türkiye'nin kendi ödeme yöntemi olmasın?" sorusuyla yola çıkan TROY, türkülere kattığı yenilikçi yorumlarla tanınan başarılı sanatçı Evrencan Gündüz'le bu toprakların nadide melodilerini keşfetmeyi sürdürüyor.

TROY ile Evrencan Gündüz'ün "Bu toprakların sesleri"ni müzik severlerle buluşturmak için yaptıkları işbirliği tüm hızıyla devam ediyor. 2017'de başlayan müzik yolculuğunun son türküsü Ordu'nun Dereleri oldu.

Evrencan Gündüz, çekimlerinin Riva'da Toplum Destekli Permakültür Uygulama ve Ortak Yaşam Çiftliği Projesi olan Permakamp'ta yapıldığı projenin dördüncü türküsü olan Ordu'nun Dereleri'ni canlı performansla yorumladı.

Gündüz "Bu toprakların sesleri" projesi kapsamında daha önce de Çalın Davulları, Vardar Ovası ve Iğdır'ın Al Alması türkülerini seslendirmişti.

