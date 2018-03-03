KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de trenin çarptığı üniversite öğrencisi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi'nde tren yolundan karşıya geçmeye çalışan Samed Can Tanyeli'ye, B.Ö. idaresindeki Kars'tan Kırıkkale'nin Irmak köyüne giden Doğu Ekspresi çarptı.
Ağır yaralanan üniversite öğrencisi Tanyeli'ye ilk müdahaleyi ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı.
Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Tanyeli'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.