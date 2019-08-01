Treinen’den pancar kooperatifine ziyaret

YOZGAT (AA) - Food and Agriculture Organization (FAO), Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü, Avrupa ve Merkez Bölge Müdürlüğünden Bilgi ve Bilgi Yönetimi Görevlisi Sophie Treinen, Yozgat Pancar Ekiciler Kooperatifi Başkanı Kürşat Arslan'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Arslan, Treinen'in tarımda dijitalleşme üzerinde araştırma ve inceleme yaptığını belirtti.

Arslan, "Konuyla ilgili olarak Tarım Bakanlığı Uzmanlarından Ali Berk ile birlikte önce Kadışehri Kabalı meyve bahçesini, ardından Aşağı Cumafakılı köyünde kurulan kültür mantarı tesislerini, sonrasında bizleri ziyaret ettiler. Ziyaretlerinde bu bölgede üretim yapan çiftçilerin teknoloji kullanımları ve çalışmaları hakkında bilgi almak için kooperatifimize ziyarette bulundular. Bizler de kendilerine ayrıntılı bilgi verdik. Kendilerine ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum." dedi.

