Tramvay hatlarından kablo hırsızlığı uyarısı

- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi: - "Şehir Hastanesi tramvay hattında enerji nakil kablolarının bir kısmı çalınmış, bir kısmı ise zarar görmüştür. Hatlara enerji verilmeye başlandı. Yapılan hırsızlıkların can kaybına yol açabileceğini belirtiyoruz. Ölüm riski var"