Trakya'da kar bekleniyor

ANKARA (AA) - Trakya'da bu akşam karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetlenmesi ve ani sıcaklık düşüşüyle birlikte Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın iç kesimlerinde beklenen karla karışık yağmur ve karın, cuma sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili olacağı öngörülüyor.

Bingöl, Muş, Bitlis, Bayburt ve Gümüşhane çevrelerinde de karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar bekleniyor.

Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak beklenirken, Marmara'nın güney ve doğusu, Çanakkale, Muğla, Antalya'nın doğusu, Isparta'nın güneydoğu kesimleri, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Osmaniye ile Kahramanmaraş'ın doğu kesimlerinde görülecek yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz'in ve Marmara'nın batısıyla Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden rüzgarın fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.