Trafik kazasında ölen polis toprağa verildi

KAYSERİ (AA) - Van'daki trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Yusuf Palta'nın cenazesi memleketi Kayseri'de toprağa verildi.
Polis memuru Yusuf Palta için öğle vakti merkez Talas ilçesi Şehit Furkan Doğan Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Palta'nın naaşı, cenaze namazının ardından Reşadiye Mahallesi'ndeki Şehit Furkan Doğan Mezarlığı'na defnedildi.
Van'ın Tuşba ilçesinde 18 Temmuz'da iki otomobilin çarpışması sonucu aralarında Yusuf Palta'nın da bulunduğu 7 kişi yaralanmış, Palta, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetmişti.