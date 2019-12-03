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Toyota'ya inovasyon ödülü

- Toyota, IDC firmasının düzenlediği "Yapay Zeka, Analitik ve RPA Teknoloji Ödülleri" yarışmasının inovasyon kategorisinde 3'üncülük ödülü aldı

Genel 03.12.2019, 16:10
Toyota'ya inovasyon ödülü
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İSTANBUL (AA) - Toyota'nın en üst düzeyde müşteri memnuniyeti sağlamak adına geliştirdiği "Akıllı Atölye Planlama" uygulaması, IDC firmasının düzenlediği "Yapay Zeka, Analitik ve RPA Teknoloji Ödülleri" yarışmasının inovasyon kategorisinde 3'üncülük ödülüne layık görüldü.

Toyota'dan yapılan açıklamaya göre, bir senelik çalışmanın ürünü olan uygulama ile Toyota'nın Türkiye çapındaki 59 yetkili servisinde randevu ve atölye planlaması otomatik olarak yapılıyor.

Toyota kullanıcılarının tarih tercihlerine göre servis kabul ve teslimat saatlerini hesaplayan sistem, en uygun servis danışmanının atamasını da yapıyor. Her alanda müşteri memmuniyeti anlayışını öne çıkaran Toyota, bu uygulama ile müşterilerine sunduğu satış sonrası hizmetlerinde de farklılığını ortaya koyuyor.

Toyota'nın Online Randevu Sistemi ile entegre çalışan "Akıllı Atölye Planlama" sistemi sayesinde Toyota müşterileri, web üzerinden diledikleri Toyota bayisinde istedikleri tarihe göre alacakları servis randevularında kabul ve teslim saatlerini kendileri seçebiliyor ve bakıma ilave ihtiyaçlarını randevu aşamasında organize edebiliyor.

Türkiye genelinde tüm yetkili servislerinde sunulan bu hizmet ile Toyota kullanıcılarının daha hızlı ve etkin hizmet alması amaçlanıyor.


#Akıllı Atölye Planlama #RPA Teknoloji Ödülleri #toyota
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