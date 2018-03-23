Toyota’dan elektrikli otomobillerin maliyetlerini azaltacak yeni teknoloji

İSTANBUL (AA) - Toyota'nın geliştirdiği yeni teknoloji ile elektromotorlardaki mıknatıslanma için nadir bulunan metallerin kullanımı yarı yarıya azaltılacak ve yeni mıknatıslar şu anda yaygın olarak kullanılan “neodim elementinden” daha az kullanılarak çok daha ucuza elde edilecek. Bu da özellikle elektrikli otomobillerin maliyetlerini aşağıya çekecek.

Toyota açıklamasına göre, Toyota, 2030 yılına kadar satmayı planladığı 5,5 milyon elektrik motorlu otomobili kullanıcıya daha ekonomik olarak sunacak. Geleneksel elektromotorlarda kullanılan ve yüksek ısıda mıknatıslanma özelliğini koruyan neodim bazlı elektromotorlar, artık daha uygun maliyetli madenlerle ısıya dayanıklı şekilde üretilebilecek.

Otomotiv ve robotik gibi alanlarda geniş kullanım alanına sahip yeni tip neodimi azaltılmış mıknatıs, aynı zamanda doğal kaynak kullanımını da daha verimli hale getirecek. Mıknatısın daha da geliştirilmesi için çalışmalarını sürdüren Toyota, aynı zamanda hem seri üretim süreci hem de yeni teknolojinin mevcut elektromotorlara entegrasyonu üzerinde çalışmalarına devam ediyor.

Elektromotorda büyük önem taşıyan mıknatısın yüksek ısılarda mıknatıslanma özelliğini kaybetmemesi gerekiyor. Bu amaçla günümüz elektromotorlarında neodim, yüksek ısılarda mıknatıslanmanın korunması için terbiyum ve disporsiyum elementleriyle birlikte kullanılıyor. Bu iki element doğada çok nadir bulunduğundan üretim maliyetlerini yükseltiyor. Yeni teknolojilerle bu iki elementin yerini lantan ve seryum ile değiştiren Toyota mühendisleri, aynı zamanda neodim kullanımını da düşürüp, performans kaybını ortadan kaldırmayı başardılar.