Torunu sayesinde Kuran öğrendi

KONYA (AA) - Seydişehir ilçesinde, Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) tarafından açılan kursa, torunun yönlendirmesi ile başlayan 75 yaşındaki Adil Turan, Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi.

Daha önce hiç bilgisi olmayan ve elifba dersleri ile başlayan Turan, azmi ve gayreti sayesinde Kur'an'ı tecvidli okumaya başladı.

Torun'un bu başarısı, kurstaki hocaları tarafından plaket verilerek ödüllendirildi.

KOMEK Kur'an-ı Kerim hocası Osman Bağcı, plaket takdiminde yaptığı konuşmada, "Dönem itibariyle sürekli beraberdik. En yaşlımız Adil amcamız. Kur'an-ı Kerim’e elifbadan başlayıp tecvidi öğrendi. Kendisine teşekkür ediyorum. Bunu dönem arkadaşlarıyla beraber plaketle ödüllendirmek istedik.” diye konuştu.

Mutluluğunu dile getiren Torun da lise mezunu olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"75 yaşındayım, fabrikadan emekliyim. Küçüklükte Kur'an eğitimi görmedik. Emekli olduktan sonra öğrenmek istiyordum. Torunum Kur'an kursuna gidiyordu. Osman hocamın öğrencisiydi. Ben de onu gördükçe heves ettim, 'öğrenmenin yaşı yoktur' diyerek, KOMEK kurslarına kaydoldum. Herkesin bunu öğrenmesi gerekiyor. Yaş hiçbir zaman öğrenmeye engel değildir. Gençler daha yolun başında, ne kadar çok öğrenmek için çabalarlarsa onlar için daha iyi olacaktır. Benim yaşlarımda olanlar ise vazgeçmesin, umutsuz olmasın. Öğrenmek isteyene yaş engel değildir. Yeter ki azim olsun."







