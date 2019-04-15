Toroslar turuna Seydişehir’den başladılar

KONYA (AA) - Seydişehir'de bir araya gelen, yaşları 50-60 arasında değişen 20 bisikletçi, yayla yollarını takip ederek 8 gün sürecek Toros Dağları ve Kıbrıs turuna başladı.

Çoğunluğu emeklilerden oluşan gruptakiler, bisikletleri ile yaklaşık 400 kilometre yol yaparak, Seydişehir-Alanya arasında 4 gün, KKTC'de ise 4 gün kalmayı ve 8 günde turlarını bitirmeyi planlıyor.

Kuğulu Park’ta çadırlarını kurarak bir gece kamp yapan gruptakiler, Tınaztepe, Bozkır, Hadim, Taşkent, Sarıveliler, Kuş Yuvası, Alanya Dim Çayı’ndan geçerek, turlarının ilk etabını Taşucu’nda tamamlayacak. Gruptakiler, daha sonra Kıbrıs’a geçerek, adanın güzelliklerini bisikletleri ile keşfedecek.

Grubun tek kadın üyesi Nuray Karakaya, yaptığı açıklamada, "Su ürünleri teknikeriyim. 5 yıl önce bisiklet kullanmaya başladım. Bu gruba Kayseri’den katılıyorum. Türk insanı ve özellikle biz kadınlar zor gibi görünen işlerin üzerine giderek başarabiliyoruz. 20 kişi içinde tek kadın olmam dezavantaj olarak görülse de bizler istedikten sonra oluyor." diye konuştu.





