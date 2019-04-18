Toplu ulaşımda otobüsten otobüse tek biletle aktarma dönemi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, toplu ulaşımda otobüsten otobüse tek biletle aktarma döneminin başlayacağını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Büyükkılıç'ın Ulaşım AŞ ve Ulaşım ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı bürokratlarıyla yaptığı geniş çaplı toplantıya ilgili bürokratlar da katıldı.

Toplantıda, Kayseri'deki ulaşım ve toplu taşıma tüm yönleriyle masaya yatırıldı.

Değerlendirme toplantısıyla ilgili bilgi veren Büyükkılıç, "Kayseri’de ulaşım konusunda problemler var gibi algılansa da 400 bine yakın aracın trafikte yer aldığı göz önünde bulundurulursa ulaşımda ciddi manada sorun olmadığını söyleyebiliriz. Ama tüm bunlara rağmen yeni açılacak yollarla ulaşımı daha da rahatlatacağız." ifadelerini kullandı.

Toplantıda özellikle toplu ulaşım konusunda önemli kararlar aldıklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Şehir Hastanesi'ne ulaşım konusunda direkt hatlar hayata geçirilecek. 18 metre uzunluğundaki 150 kişilik elektrikli 6 otobüs işletmeye alınacak. Abonman sistemi biniş sayısı artırılarak daha ekonomik ve daha cazip hale getirilecek. Elektronik ödeme sistemi ve kolaylıklarından yararlanma çalışmalarımız tamamlandı. Aktarma konusunda otobüs tramvay aktarmasında cüzi bir ücret alınıyordu. Bu ücret kaldırılacak ve belirli süre içinde tek bilet uygulaması olacak. Bundan sonra otobüsten otobüse de aktarma olacak. Ayrıca, ilçelerimizde ulaşılmayan köy ve mahalle kalmayacak. Toplantımızda ilçelerin talepleri konusunu da değerlendirdik."