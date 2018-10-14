TOKİ Millet Bahçesinde çalışmalar başladı

ANKARA (AA) - Mülkiyeti Toplu Konut İdaresi Başkanlığına (TOKİ) ait İstanbul Bakırköy'deki tarihi Baruthane arazisinde "Millet Bahçesi" yapımına başlandı.

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, Ataköy sahilindeki tek yeşil alan olan, padişahların kahve içtiği tarihi Baruthane Kulesi'nin de içinde bulunduğu 60 dönümlük arazideki gayrimenkul projesini iptal eden TOKİ, Baruthane arazisini, günübirlik turizm ve rekreasyon alanı olarak ilan etti.

Araziyi Millet Bahçesi yapılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 25 yıllığına kiralayan TOKİ, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yaptığı protokol doğrultusunda çalışmalara başladı.

Eski İstanbul'un en bilinen ve en gözde plajının da yer aldığı arazideki çalışmalar hızla devam ediyor. Bu kapsamda, arazide bulunan kültürel varlıklar da aslına uygun olarak restore edilecek. Geriye kalan kısım ise rekreasyon alanı olarak değerlendirilecek.

Proje alanında ayrıca, vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak restoran, kafeterya ve sosyal tesisler de yapılacak.

Ayrıca, Millet Bahçesi dışındaki yaklaşık 3 kilometrelik sahil de vatandaşların yürüyüş yapacağı bir alan olacak.

- Koşu yolları, parklar, fitness alanı

İstanbul Ataköy Millet Bahçesi projesinin tamamlanmasıyla İstanbullular 60 bin metrekarelik bir alanda yeşille buluşacak.

Baruthane Millet Bahçesi projesiyle, günümüze ulaşan ender Osmanlı Baruthane yapılarından birisi olan ve 1'inci Derece koruma grubunda bulunan Baruthane binaları, ayakta kalan çevre duvarları ve atıl haldeki alanlar da yeni yüzüne kavuşacak.

Proje kapsamında, 560 metrekare meydan alanı, 3 bin 449 metrekarelik yürüme yolları ve parkın üst kısmında vatandaşların spor faaliyetlerini gerçekleştirebileceği iki metre genişliğinde bin 376 metrekarelik koşu yolu olacak.

Ayrıca, 3-6 yaş grubu için 335 metrekare, 6-15 yaş grubu için 335 metrekarelik iki çocuk oyun parkı, toplam 175 metrekarelik üç fitness alanı yapılacak.

- Kumsal yapılacak

Vatandaşların, parka kolay ve güvenli bir şekilde ulaşım sağlaması için 80 ve 94 araçlık iki adet otopark yapılacak.

Proje alanında vatandaşlar için mescit, kaykay pisti ve sosyal donatılar da yer alacak.

Proje kapsamında, vatandaşların denizle buluşabileceği 5 bin 313 metrekarelik kumsal da yapılacak.