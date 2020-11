TJK TV ve TAY TV canlı izle! At yarışları canlı izle

YARIŞSEVERLERİMİZE ÖNEMLE DUYURULUR!

Yurt dışı koşuları aldığımız yayıncı kuruluşlarla olan anlaşmalarımız gereği TJK TV web canlı yayını sadece Türkiye sınırları içerisinde izlenebilmektedir. Türkiye sınırları dışındaysanız veya yurt dışı bir VPN servisi kullanıyorsanız yayınlarımızı izleyemezsiniz.

TJK TV web yayını, uydu yayını ile kıyaslandığında, birkaç saniye gecikmeli olarak yapılmaktadır. Diğer taraftan internet servis sağlayıcı kaynaklı gecikme veya problemlerden dolayı (bu problem veya gecikme yayın yapılan TJK merkez sisteminden veya sizin kendi internet bağlantınızdan kaynaklanabilir ) bu süre zaman zaman 5-10 saniyelere veya daha üzerine çıkabilmektedir. Özellikle e-Bayi sitemiz üzerinden bahis yapan yarışseverlerimizden,zaman zaman bahislere katılımın çok erken olarak kapandığı yönünde şikayetler alınmaktadır. Bahislere katılımın erken kapanması söz konusu olmayıp, web canlı yayınındaki gecikmeden dolayı yarışseverlerimizde böyle bir izlenim oluşmaktadır. Web TV yayınımızı takip ederek, bahis yapan yarışseverlerimize önemle duyurulur.



TJK TV ve TAY TV Yayın Akışı

At yarışları artık birçok il ve ilçede yarışseverlere radyolarından da ulaşıyor. Böylelikle at yarışları daha fazla bölgede yarışseverler tarafından takip edilebiliyor. Yarışseverler ister evde ister işyerinde ister seyahatte olsun radyo dinleyebildikleri her yerde at yarışlarını anında dinliyorlar.

T.A.Y. TV Uydu frekansı

2019 (şifresiz)TAY TV uydu, kablolu yayın, digitürk, teledünya, Turkcell TV, Tivibu gibi sistemler üzerinden izlenebiliyor. Türksat uydusundan yayın yapan TAY TV kanalını uydu alıcınıza yüklemeniz için gereken Türksat frekans bilgisi aşağıdadır.Kanal adı: TAY TVUydu: TürksatFrekans:12245Sembol Oranı:27500 Polarizasyon:H - YatayFEC: 5/6

TAY TV Nasıl İzlerim?

TAY TV kanalını izleyebilmeniz için çanak anteninizin Türksat 4A uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. Türksat 4A uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden frekans ekle (bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama veya benzeri olabilir) menüsünü açın.Uydu adı kısmında "Türksat 4A" seçin. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans, . Polarizasyon, Sembol kısmına kısmına yukarıda yer alan frekans bilgisini girin ve işlem tamamdı.

Tjk TV Frekans Değerleri:

Uydu: Eutelsat 7C (7.0E)

Frekans: 11678 Mhz

Polarizasyon: Horizontal (Yatay)

Symbol Rate: 30.000 Ms/s

FEC: 5/6



Modulasyon : DVB-S2 QPSKTay TV HD Frekans Değerleri:Uydu : Türksat 4AFrekans : 12245 MHzPolarizasyon : Yatay (Horizontal)Sembol Oranı : 27500FEC : 5/6Modülasyon : DVB-S2 , 8PSK