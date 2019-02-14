TİMAV'dan seçmeli ders çağrısı

KONYA (AA) - Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Genel Başkanı Ecevit Öksüz, seçmeli ders belirleme sürecinde velilere, Kur'an-ı Kerim, Hazreti Muhammed'in Hayatı ve Temel Dini Bilgiler derslerini seçmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Öksüz, yaptığı yazılı açıklamada, 22 Şubat'ta sona erecek seçmeli ders belirleme sürecinde sona doğru gelindiğini anımsattı.

Milli eğitim sistemi içerisinde en çok tartışılan konuların başında din eğitiminin geldiğini vurgulayan Öksüz, bu tartışmaların altında ise bazı kesimlerin dinden uzak bir nesil yetiştirme zihniyetinin yattığını belirtti.

Öksüz, anne babaların evlatları üzerindeki en büyük sorumluluklarından birinin çocuklarının akademik başarılarının yanında dinini de öğrenebildikleri bir eğitim fırsatını sunmak olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"22 Şubat'a kadar devam edecek olan ders seçimlerinde milletimizi, seçmeli din derslerinin seçilmesi hususunda özel bir gayret ve hassasiyete davet ediyorum. Sağlam bir gelecek, güçlü bir nesil, milli bir eğitim, kültür, inanç ve değerlerine bağlı bir gençlik tahayyül ediyorsak bu önemli görevi ifa etmeliyiz. Seçmeli ders müfredatı, milletimizin on yıllardır devam eden yoğun talepleri doğrultusunda oluşturulmuş ve içerik itibariyle vakfımızın da ciddi katkılarının olduğu bir süreçte müfredat ve kaynak çalışmaları titiz bir şekilde yürütülmüştür. Başta velilerimiz, öğrenci ve öğretmenlerimizin; Kur'an-ı Kerim, Temel Dini Bilgiler, Hazreti Muhammed'in Hayatı ve Arapça derslerini, seçmeli ders olarak tercih etmelerini önemle ve ısrarla tavsiye ediyoruz."