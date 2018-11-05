TİKA'dan Ukrayna'da Kırım Tatarlarına destek

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ukrayna'nın Herson ilinde Kırım Tatarlarının eğitim gördüğü okullara tadilat ve donanım desteği verdi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre kurum, ülkenin güneyinde Kırım Tatarlarının yaşadığı Herson ilinde bulunan Partizanı ve Novooleksiyivka ilçesindeki iki okulun tadilat ve donanımını yaptı.

Partizanı Okulu'nun eski ve çürümüş ahşap pencerelerini yenileyen TİKA, Novooleksiyivka 1 Numaralı Okulu'nun da pencereleri ile çatısını yeniledi ve cephe ısı yalıtımını yaparak okulu ısı kaybına karşı korunaklı hale getirdi.

Öte yandan TİKA, Novooleksiyivka 1 Numaralı Okulu'na mobilya ve spor aletleri de temin etti.

TİKA tarafından yapılan yardımla, yaklaşık 520'si Kırım Tatarı olmak üzere bin öğrencinin okuduğu okullar eğitime daha elverişli hale getirildi.

Herson iline bağlı Geniçesk İlçesi Kaymakam Yardımcısı Gülnara Bekirova, çocukların problemlerine duyarsız kalmadığı ve okulda öğrencilere eğitime uygun ortam oluşturduğu için TİKA'ya teşekkür etti.

Partizanı Okulu'nda yüzde 44'ü Kırım Tatarı olmak üzere 400 öğrenci eğitim görürken, Novooleksiyivka 1 Numaralı Okulu'nda ise yüzde 60'ını Kırım Tatarları olmak üzere 582 öğrenci eğitim görüyor.