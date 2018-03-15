TİKA'dan Bangladeşli çocuklara terapi merkezi

ANKARA (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bangladeş’te Çocuk Sağlığı Enstitüsü ve Shishu Sasthya Vakfı Hastanesi bünyesinde terapi merkezi kuruldu.

TİKA’dan yapılan açıklamaya göre, 250 yatak kapasitesi ile günde 700 ila bin 500 çocuğun tedavi edildiği, Bangladeş’in en büyük ikinci hastanesi olan Çocuk Sağlığı Enstitüsü ve Shishu Sasthya Vakfı Hastanesi’nde TİKA tarafından kurulan terapi merkezi hizmete açıldı.

Söz konusu terapi merkezi ile hastanede genel tıbbi hizmetler, cerrahi müdahale, nörolojik bilimler, yenidoğan özel bakımı, ağız ve diş sağlığı, dermatoloji, göz sağlığı ve kulak burun boğaz alanlarındaki tedavilere destek sağlanması hedefleniyor.

Açıklamada, kurulan merkez sayesinde, hastanede mevcut durumda kısıtlı sayıda hasta için sunulan tahlil imkanlarının artırılacağı belirtildi.

Hastanede bir nörofizyoloji laboratuvarı bulunmaması nedeniyle çok sayıda hasta çocuğun farklı hastanelere sevk edildiği belirtilerek TİKA tarafından Türkiye’den temin edilen ve hemen hemen tamamının yerli ekipmanla yapılan merkezde, hasta çocukların tedavisinin nakledilmeden sağlanacağı bildirildi.



