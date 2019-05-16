Ticaret Borsasından Suşehri'nde iftar programı

SİVAS (AA) - Sivas Ticaret Borsası, Suşehri ilesinde düzenlenen iftar programında üyeleriyle bir araya geldi.

Bir tesiste düzenlenen programa, Sivas Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu, borsa yönetim kurulu üyeleri, meclis üyeleri ile Suşehri, Akıncılar, Gölova ve Koyulhisar'da bulunan borsa üyeleri katıldı.

Hastaoğlu, rahmet ve bereket ayı ramazanda 4 ilçedeki üyeleriyle iftarda bir araya geldikleri, bunu gelenek haline getirdiklerini belirtti.

Programa katılan borsa üyelerine teşekkür eden Hastaoğlu,"Ramazan ayında sevgi var, bolluk, bereket ve yardımlaşma var. Bu mübarek ayda ilçelerde bulunan üyelerimizi her yıl iftar için Sivas’a davet ediyorduk. Gelmeleri zor oluyor ve sıkıntı yaşanıyordu. Bu sebeple 2017 yılında başladığımız bir uygulama ile ilçelerde iftarımızı gerçekleştiriyoruz." dedi.

