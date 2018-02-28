Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa amcaya ziyaret
Ürgüp'ün en yaşlısı Kalaycı Mustafa...
Nevşehir’in Çöpünden Elektrik Üretiliyor
Çöpten Elektrik Üretiliyor
Kapadokya'da "Chinadocia Destinasyon Projesi" başlatıldı
Chinadocia Destinasyon Projesi
Nevşehir'den kısa kısa
Nevşehir'den kısa kısa
Ürgüp'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kılıç
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hediye Kılıç
banner254

THY, akıllı bagaj robotu Leo'yu tanıttı

Yolcuların valizlerini teslim aldıktan sonra güvenli şekilde teslim noktasına ulaştıracak akıllı bagaj robotu, Atatürk Havalimanında üç gün boyunca denenecek.

28 Şubat 2018 Çarşamba 14:16
THY, akıllı bagaj robotu Leo'yu tanıttı
banner230

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), yolcuların valizlerini teslim aldıktan sonra güvenli şekilde teslim noktasına ulaştıracak akıllı bagaj robotu Leo'yu Atatürk Havalimanında üç gün boyunca test edecek.

Dış Hatlar Gidiş Terminalinde düzenlenen tanıtım toplantısında, Sita firması tarafından geliştirilen akıllı bagaj robotu, basın mensuplarına uygulamalı olarak gösterildi.

Check-in işleminin ev, ofis veya havalimanındaki kiosklardan yapanlar için geliştirilen uygulamanın test aşamasına yolcular yoğun ilgi gösterdi. Yolcular, akıllı robotun, biniş kartı ile cep telefonundaki kare kodunun okutulmasının ardından bagaj etiketi vermesi, teslim aldığı bagajı kontuarda bulunan ilgililere ulaştırmasına ilişkin görüntüleri cep telefonlarıyla kaydetti.

THY Bagaj Hizmetleri Operasyon Yönetim Şefi Ersin Pehlivan, yolcu memnuniyeti açısından bagaj operasyonlarına çok önem verdiklerini söyledi. Pehlivan, operasyonu daha da başarılı hale getirmek üzere projeler ürettiklerini ifade ederek, "Mobil, cep telefonu veya tabletlerden check-in yapıldığında boarding kartları karekod olarak cep telefonda oluşuyor. Yolcularımız bunu bastırabiliyor. Artık buraya geldiğinde bagajını vermek için kontuara gitmesine gerek kalmıyor. Bagajını direkt robota teslim edebiliyor." diye konuştu.

Yolcunun bagajını alan robotun bunu görevlilerin olduğu alana götürdüğünü dile getiren Pehlivan, bu cihazın bagajın ağırlığını tarttığını ifade etti.

Yeni Havalimanı'nda akıllı robot

Pehlivan, 32 kilogramlık tek parça bagaj ağırlığının geçilmesi halinde robotun çalışmadığını kaydederek, "THY buna karar verirse robotların sayısı artacaktır. Çünkü teknolojiye devamlı olarak ihtiyaç var. Teknoloji, anlık olarak gelişiyor ve değişiyor. Bu kapsamda araştırmalarımıza devam edeceğiz. Akıllı bagaj robotu Leo, Yeni Havalimanı'nda da faydalı olabilecek bir teknoloji olarak da nitelendirilebilir." dedi.

Firma yetkilisi Burak Çöme ise havalimanlarında artan yolcu kapasitesine bağlı olarak bagaj işlemlerinde bazı sıkıntılar yaşanabildiğini söyledi. Çöme, hızlı bir şekilde bagaj işlemlerini yapabilmek için bu robotu geliştirdiğini belirterek, "Dünyada birçok havalimanında denendi. Özellikle ABD ile Güney Amerika'daki havalimanlarında bu teknoloji kullanılacak." değerlendirmesini yaptı.

Muhabir: İzzet Taşkıran

Anahtar Kelimeler:
Akıllı Bagaj RobotuAtatürk HavalimanıLeoTHYTürkiyeValiz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim