Son Dakika

TESTUD Başkanı Yavuz Yılık, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

- Yılık, "Şehitlere saygı", "Beyaz yürüyüş" ve "Raftingin zorlu parkuru" başlıklı fotoğraflara oy verdi

Genel 06.12.2019, 11:47
TESTUD Başkanı Yavuz Yılık, AA'nın
banner230

ANKARA (AA) - Termal Sağlık ve Turizm Derneği (TESTUD) Başkanı Yavuz Yılık, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasın katılarak, fotoğraf seçti.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Yılık, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki 3 fotoğraf için oy kullandı.

Haber kategorisinde Sergen Sezgin'in "Şehitlere saygı" fotoğrafını tercih eden Yılık, "Bu fotoğraftan çok etkilendim çünkü bu vatan kolay kazanılmadı. Ülkemizin kıymetlerini bilmemiz lazım. Bu doğrultuda ülkemizi daha ileri götürebilmek adına, daha iyi çalışmamız gerekiyor." dedi.

Yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" fotoğrafına oy veren Yılık, insanoğlunun son zamanlarda iklime ve atmosfere zarar verdiğini, kendisinin de bu konuya dikkati çekmek istediğini söyledi.

Yılık, spor kategorisinde Durmuş Genç'in "Raftingin zorlu parkuru" fotoğrafını seçerek, "Türkiye'nin turizmde daha ileri gidebilmesi adına alternatif turizm dallarından olan raftingi çok güzel fotoğrafladığı için oyum bu kareye." diye konuştu.

#"Yılın Fotoğrafları" oylaması #Termal Sağlık ve Turizm Derneği (TESTUD) #Yavuz Yılık
Yorumlar (0)
banner287
banner269
Namaz Vakti 06 Aralık 2019
İmsak 06:10
Güneş 07:38
Öğle 12:37
İkindi 15:06
Akşam 17:27
Yatsı 18:49

Gelişmelerden Haberdar Olun

@