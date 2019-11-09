Teröristlerin tahrip ettiği Rasulayn Hastanesi şifa dağıtmaya başladı

ŞANLIURFA (AA) - Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn'da terör örgütünün büyük zarar verdiği hastane, Sağlık Bakanlığının girişimleri sonucu şifa dağıtmaya başladı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı kapsamında güvenliğin sağlandığı Rasulayn'daki hastanede onarım çalışmaları devam ediyor.

Bodrum katına tünel kazılan, birçok odasına el yapımı patlayıcı (EYP) yerleştirilen ve sözde karargah haline getirilen hastanede, ilk önce güvenlik güçlerince yapılan tarama faaliyetleri sonucunda EYP'ler etkisiz hale getirildi. Daha sonra devreye giren Sağlık Bakanlığı, hummalı şekilde tadilatı gerçekleştirdi. Bölgenin ihtiyacı dikkate alınarak Bakanlık personelinin özverili çalışmaları sonucunda hastanenin onarımı tamamlanan bölümlerinde hasta kabulüne başlandı.

Bir taraftan hasta kabülünün, diğer taraftan da tefrişatın yapıldığı hastane, daha şimdiden onlarca kişi için umut ve şifa kapısı oldu.

Şanlıurfa Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rasulayn Hastanesinin büyük ve geniş bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

Hastanede güvenliğin sağlanmasıyla birlikte çalışmalara başladıklarını aktaran Erkuş, burada çok sayıda tuzaklanmış EYP, bodrum katında tüneller ve bahçede mayın düzenekleri tespit edildiğini hatırlattı.

Erkuş, patlayıcıların çalışmalarını yavaşlattığını ama sağlık personelinin özverili çabalarıyla hizmeti başlattıklarını vurguladı.

"Karargah, eğitim merkezi gibi kullanmışlar"

Terör örgütünün, hastanenin bazı bölümlerini kullandığının geri kalan kısımları da hizmete kapattığının ortaya çıktığını kaydeden Erkuş, şöyle devam etti:

"Burası büyük bir hastane ama kurgusuna baktığımızda daha çok belli bir bölgeye, kesime hizmet etmiş belli noktaların aktiflendiğini görüyoruz. Bazı yerlere bakıyoruz örümcek ağlarıyla kaplı kurgulanmış, etrafı toz içerisinde hiç açılmamış, kullanılmamış, hizmet vermemiş. Eğitim salonlarında, odalarında yerlerde YPG/PKK terör örgütünün ele başının fotoğrafları, birlikte hareket ettikleri eylemler, festival resimleri, bayraklarını gördük. Burayı karargah, eğitim merkezi gibi kullanmışlar. Ama biz burayı asıl fonksiyonu olan hastane hizmetlerine çevirmek için gece gündüz gayret gösteriyoruz."

Bölgede 10 günden bu yana mobil tırlarının hizmet verdiğini ancak artık hizmeti Rasulayn Hastanesinde yürüttüklerini dile getiren Erkuş, acil, çocuk, kadın doğum, dahiliye ve genel cerrahi bölümlerinde hasta kabulüne başlandığını sözlerine ekledi.

"Vatan sevgisiyle seve seve gelerek çalışıyoruz”

Hastanenin laboratuvarında görevli sağlık personeli Mehmet Ercan Kızılay da görevlendirmeyle birlikte hastaneye sıfırdan laboratuvar kurduklarını ifade etti.

Gerekli bütün cihazların tedarikinin sağlanarak hizmet vermeye başladıklarını anlatan Kızılay, "Şu anda laboratuvarımız aktif bir şekilde çalışmakta, bölge halkına hizmet vermektedir. Biz burada vatan sevgisiyle seve seve gelerek çalışıyoruz. Buradaki halk için neler yapabiliriz, nasıl hizmetler sunabiliriz diye her gün burada çalışma yürütüyoruz." diye konuştu.