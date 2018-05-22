Terörden arındırılan belediyeler vatandaşa hizmet ediyor

ANKARA (AA) - AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı raporlar doğrultusunda Doğu ve Güneydoğu illerindeki bazı belediye başkanlarının imkanlarını terör örgütü PKK üyelerine sunduklarının tespit edilerek görevden alınması üzerine yerlerine atanan Belediye Başkanvekilleri (kayyumlar) görevlerinde 20'nci ayına girdi.

Belediye başkanvekillerinin göreve getirilmelerinin ardından önceki döneme ait olumsuz izlerin silinmesi için bir taraftan ihtiyaç duyulan yatırımlar yapılırken, diğer yandan belediyelerin kamu ve piyasaya olan borçlarının ödenmesi de ihmal edilmedi.

Bu kapsamda söz konusu belediyelerin kamuya 1 milyar 612 milyon 805 bin 698 lira 73 kuruş, piyasaya 620 milyon 115 bin 703 lira 31 kuruş borcu olduğu belirlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda belediyelerin kamu ve piyasaya olan 2 milyar 232 milyon 921 bin 402 lira borcundan bir milyar 459 milyon 454 bin 681 lirası kayyumların atanmasından ardından ödendi.

Yatırımlar vatandaşa nefes aldırdı

Bölgenin yeniden refaha ulaşması ve belediye hizmetlerinin vatandaşlara ulaştırılması amacıyla kayyumların öncülüğünde çalışan belediyeler tarafından teröristlerce tahrip edilen yol, okul, cami, oyun parkı, kurum ve kuruluşlara ait binalar yenilenirken bunların yenileri de inşa edildi.

Bu kapsamda, 6 bin 121 kilometre sıcak asfalt, 4 bin 493 kilometre sathi kaplama, 49 bin 76 kilometre stabilize, 63 bin 816 kilometre beton yol, 9 milyon 205 bin 879 metrekare parke yapıldı.

İhtiyaç duyulan içme suyunu bölge insanına ulaştırmak amacıyla yapılan çalışmalar sonucunda 37 bin 946 kilometre içme suyu şebeke hattı, 5 bin 704 kilometre içme suyu ishale hattı, 5 bin 955 adet içme suyu kuyusu, 4 bin 693 içme suyu deposu, 26 içme suyu arıtma tesisi kuruldu.

Vatandaşların sağlıklı bir hayata kavuşturulmaları için 5 bin 535 kilometre kanalizasyon hattı, 129 kilometre yağmur suyu ishale hattı, 45 atık su arıtma tesisi açıldı, 29 kilometre uzunluğunda dere ıslahı gerçekleştirildi.

Yeni binalar yapılırken eskiler de onarıldı

Belediyeler tarafından 549 yeni taziye evi açılırken, bin 198 taziye evinin de bakım ve onarımı yapıldı.

Yeni yapılan 46 gençlik merkezinde 917 farklı dalda kurs açılırken, bu merkezlerden 532 bin 961 vatandaş faydalandı.

Bölgeye yapılan yatırımlar kapsamında yeni kurulan 117 kadın/kültür merkezinde açılan 956 kursa 107 bin 898 kişi katıldı.

Vatandaşların kullanımına sunulmak üzere bin 914 park, bin 323 spor tesisi açıldı, bin 575 konser, tiyatro ve şenlik gibi etkinlik düzenlendi.

Kayyumların atanmasının ardından 47 otopark ile 36 otogarın yapımı tamamlanarak vatandaşların kullanımına sunuldu.

Belediyeler tarafından 26 hal, 38 mezbaha, 24 hayvan pazarı, 128 pazar yeri ve 114 gölet açıldı.

Terörün izlerinin silinmesi ve yeşil alanların artırılması amacıyla 2 milyon 278 bin 77 ağaç/fidan dikildi.

Teröristler tarafından tahrip edilen bin 122 kamu binası onarıldı.

Muhtaç kişilere yardımlar ulaştırıldı

Terör mağduru bölge insanının normal hayatına dönebilmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında 114 bin 732 aileye gıda yardımı, 133 bin 748 kişiye giysi yardımı ve 388 bin 427 kişiye de kitap/kırtasiye yardımı yapıldı.

Belediyeler tarafından sağlanan hizmetler 28 bin 279 yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşın ayağına kadar götürüldü. Vatandaşların mutlu ve üzgün anlarında yanlarında olan belediyeler, bebek doğumlarında, evlilik ve cenaze törenlerinde 630 bin 690 paket hediye verdi.

Tamamlanan ve devam eden bin 908 proje için 3 milyar 452 milyon 994 bin 451 lira 58 kuruş yatırım yapıldı.