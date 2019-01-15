Terör zanlısı yol uygulamasında yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - "PKK/KCK terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlamasıyla aranan ve Eskişehir'de yol kontrolü sırasında gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Eskişehir-Bursa kara yolu Batıkent Mahallesi girişinde uygulama yapan polis ekipleri, bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Yapılan kontrollerde, yolculardan M.K'nin "PKK/KCK terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlamasıyla arandığını belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.