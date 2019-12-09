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Terör örgütünden kaçışlar sürüyor

Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne ait barınma alanlarından kaçan PKK'lı 3 terörist Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

Genel 09.12.2019, 20:25
Terör örgütünden kaçışlar sürüyor
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ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, PKK'lı 3 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yurt içinde ve dışında terörle mücadeleye yönelik yürütülen başarılı operasyonlar ve elde edilen sonuçlar doğrultusunda fiziki ve ideolojik kırılmalar yaşayan, moral ve motivasyon kaybı her geçen gün artan örgütte çözülmeler hızlandı. Terör örgütünden kaçışlar ve teslim olmalar son yılların en üst seviyesine çıktı.

Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütüne ait barınma alanlarından kaçan 3 terörist daha Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

Öte yandan, 2019'da 247 teröristin de ikna yoluyla güvenlik güçlerine sığındığı kaydedildi.

Muhabir: Abdullah Yasin Güler

#türkiye
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