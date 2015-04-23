Temsili Vali Belediye Başkanını Aradı, ‘Üst Geçit’ Talimatı Verdi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Artvin’de törenlerle kutlandı.Artvin Valiliği önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması ile başlayan kutlamalar, hava muhalefeti nedeniyle Şehir Spor Salonu’nda devam etti.Törene Artvin Valisi Kemal Cirit, Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, Garnizon Komutanı Piyade Albay Mehmet Kip, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, İl Emniyet Müdürü Alaattin Akbaş, İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil Kahveci, daire amirleri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.İl Milli Eğitim Müdürü Abdulcelil Kahveci, burada yaptığı konuşmada, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün düşüncesinde çocukların, milletin geleceği olduğuna işaret ederek, “Milli birlik ve beraberlik duygularıyla coşan ve güçlenen, milli iradenin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 95. yıldönümüne ulaşmanın heyecanıyla, bir 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı daha sevinç ve coşkuyla kutluyoruz” dedi.Törende, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğrenciler arasında düzenlenen şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Vali Cirit ile il protokol üyeleri tarafından çeşitli hediyeler verildi. Kutlamalar, öğrencilerin okuduğu şiirler ve sundukları çeşitli gösterilerin ardından törene katılan bütün çocukların hep birlikte horon oynamasıyla sona erdi.“MAKAMLAR ÇOCUKLARIN OLDU”Kutlamalar kapsamında Vali Cirit makamını Gazi Ortaokulu 4-A sınıfı öğrencilerinden Deniz Küçükay’a devretti. Küçükay, ilk olarak Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe’yi telefonla arayarak, halk sağlığını tehdit eden içme suyunun daha da içilebilir hale gelmesi için gerekli çalışmaların yapılması, cadde ve sokaklarda araç park sorunu ile araç trafiğinin yoğun işlediği Halkevi Caddesi üzerinde bulunan Gazi Ortaokulu’nun girişinin önüne öğrencilerin can güvenliği için acil bir üst geçit yapılması talimatını verdi.“KONUK GÜRCÜ ÇOCUKLAR KABUL EDİLEREK, ÇEŞİTLİ HEDİYELER VERİLDİ”Kutlamalar kapsamında Vali Cirit’in 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na katılmak üzere kente davet ettiği Gürcistan uyruklu yaklaşık 40 çocuk, Valilik Çoruh Toplantı Salonu’nda kabul edildi.Komşu ve dost ülke Gürcistan’ın çocuklarını Artvin’de görmekten ve ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Cirit, “Bugün uzun bir aradan sonra Acara Özerk Cumhuriyeti’nin çocuklarını ülkemizin çocuklarıyla bir araya getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gelecek yıl siz öğrencilerimizden şöyle bir talebim olacak. Özellikle de Acara’dan gelen öğrencilerimizden talebimiz şudur; gelecek yıl hem otantik kıyafetlerinizle bizimle birlikte 23 Nisan programımıza sizlerin de kendi oyununuzla bir katkı sağlamanızı istiyorum” dedi.Konuşmaların ardından Vali Cirit, konuk öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti. Ziyaretin sonunda ise valilik binası girişinde çocuklarla toplu olarak hatıra fotoğrafı çekindi.