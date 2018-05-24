Temizlik işçilerinin kütüphanesinde 15 bin kitap

ANKARA (AA) - Çankaya Belediyesi temizlik işçilerinin çöpe atılan kitaplarla oluşturduğu kütüphanedeki kitap sayısı 15 bine ulaştı.

Çankaya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2016'da Çankaya Belediyesi temizlik işçilerinin, çöp konteynerlerinin yanına bırakılan kitapları biriktirip dezenfekte ederek kurdukları kütüphane büyük ilgi gördü.

Kütüphanedeki kitap sayısının 2 yılda 15 bine ulaştı. Farklı alanlardaki kitapları bünyesinde bulunduran kütüphaneden öncelikle temizlik işçileri yararlanıyor. İşçiler, dinlenme saatlerinde diledikleri kitabı okuyup aynı zamanda ödünç alabiliyor. Bunun yanı sıra işçilerin çocukları da çocuk kitapları bölümünü kullanabiliyor.

- Köy okullarına gidecek

Çankaya Belediyesi yetkilileri, toplanan kitapların aynı zamanda köy okullarına ve ilçe kütüphanelerine ulaştırılması için gezici araç çalışmasına da başladıklarını belirtti.

İşçilerce gezici kütüphaneye dönüştürülecek bir çöp kamyonunun dünya klasikleri, Türk edebiyatı, siyaset, kişisel gelişim gibi 17 farklı kategoride kitaplarla yola çıkacağını belirten yetkililer, gezici kütüphanenin, aynı zamanda Çankaya Belediyesinin etkinliklerinde de hazır bulunarak okurların kitapla buluşturacağını kaydetti.

- Kitap bağışı bekleniyor

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, kütüphanenin kurulmasının ardından yapılan kitap bağışlarının çok değerli olduğuna vurgu yaptı.

Taşdelen, tüm Çankaya'yı temizlemekle yetinmeyip kütüphane kuran, bununla da kalmayarak kütüphaneye gelemeyenlere kitap taşımak için harekete geçen çalışma arkadaşlarıyla gurur duyduğunu belirtti.