Telli Turna Protez Bacakla Ayaklanacak

Iğdır’da, köylüler tarafından yaralı bulunan ve nesli koruma altında olan telli turna, protez bacakla yeniden ayaklanacak.Aralık ilçesine bağlı Taze köyü mevkisinde uçamaz halde yaralı bir telli turna gören duyarlı vatandaşlar, durumu Orman ve Su İşleri Müdürlüğü’ne bildirdi. Köye giden ekipler, yaptıkları incelemede telli turnanın diz kısmında çarpmaya bağlı eklem kırığı olduğunu tespit etti. Telli turnaya, tedavi için gönderileceği Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde ameliyatla protez takılacağı belirtildi.Gazetecilere açıklama yapan Iğdır Orman ve Su İşleri Müdürü Mete Türkoğlu, telli turnanın göç aşamasında olduğunu ve bir an önce ameliyata alınacağını belirtti. Diz kısmındaki eklemlerde kırık tespit edildiğini söyleyen Türkoğlu, "Çarpmaya bağlı olarak yaralanmış. Veterinerlerimiz gerekli incelemeyi yaptı, ancak teknik imkanlarımız yetersiz olduğu için Kars’a göndereceğiz. Büyük bir ihtimalle protez takacaklar" dedi.Türkoğlu, bu kuş türünün Doğu Anadolu Bölgesi’nde nadir görüldüğünü ifade ederek, "Şu an göç aşamasında oldukları için bölgemizde bulunuyorlar. Göç sırasında bir yere çarpmış ve bu şekilde yaralanmış. Hem etçil hem de otçul olduğu için nadir bir kuş türüdür" diye konuştu.