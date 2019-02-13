Televizyonda ilk kez

ANKARA (AA) - SEFA ŞAHİN - Diyanet İşleri Başkanlığınca, namaza davetin en güzel ifadesi ezanışerifi başarıyla icra edenlerin belirlenmesi amacıyla Diyanet TV ekranlarında, ilk kez "Ezanı Güzel Okuma Yarışması" düzenleniyor.

Diyanet TV tarafından düzenlenen ve Türkiye televizyonlarında ilk olma özelliğini taşıyan yarışma, her cumartesi saat 21.00'de Diyanet TV ekranlarında yer alıyor.

Ramazan ayı öncesi final bölümü yayınlanacak yarışmada, birinciye 20 bin, ikinciye 15 bin, üçüncüye ise 10 bin lira ödül verilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürü Fatih Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ezanın, insanların Allah ile buluşmasına vasıta bir çağrı olduğunu hatırlattı.

Ezanın, mekan ve şehirlerin şehadet belgesi ve simgesi olduğunu söyleyen Kurt, yarışmaya Diyanet İşleri Başkanlığı personeli ile çok sayıda vatandaşın katıldığını bildirdi.

- "Ezanlar vesilesiyle Müslüman olanlar var"

"Amacımız, insanlarımızın yapılan bu çağrıya daha içten kulak vermeleri ve ezanların daha güzel okunmasıdır." diyen Kurt, yarışmanın ilk bölümünün 26 Ocak'ta yayınlandığını anımsattı. Kurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ramazan ayı öncesinde yarışmanın finalinin yayınlanması ve bu şekilde tamamlanması bekleniyor. Arzumuz, yarışmanın gelecek yıllarda da devam etmesi. Tarihimizde, güzel okunan ezanlar sebebi ve vesilesiyle Müslüman olan birçok insanın hikayesini biliriz. Ezan sesinin asla bir gürültü olarak algılanmamasını, gürültüye dönüşmemesini Başkanlığımız olarak önemsiyoruz. O sebeple CenabıAllah adına yapılan bu çağrıların güzel bir şekilde usulüne uygun olarak, insanımızın gönül dünyasını, ruhunu titreterek yapılması hiç şüphesiz ki önemli. Bu amaçla buna az da olsa bir katkısı olacağını ümit ediyoruz."

Kurt, yakında imam hatip lisesi öğrencilerine yönelik de "Hatibin Kum Saati" adlı bir yarışma yayınlanacağını bildirerek, "Ayrıca yine öğrencilerimiz ile aileler arasında onların dini bilgi ve bu kültüre yönelik meraklarını, ilgilerini, takiplerini artırmak üzere yarışmalarımız olacak." bilgisini verdi.