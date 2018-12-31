Teleskop alabilmek için kermes düzenlediler

ANKARA (AA) - Kahramankazan ilçesinde bir grup öğrenci bir araya gelerek teleskop almak için kermes düzenledi.

Kahramankazan Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi öğrencileri, "Buyur Burdan Bak" projesi kapsamında teleskop alabilmek için kermes düzenledi.

Öğretmenlerinin de desteğini alan öğrenciler, ailelerinin hazırladığı yiyeceklerden hediyelik eşyalara kadar temin ettikleri birçok ürünü okul bahçesinde kurdukları çadırda satışa sundu.

Arkadaşları ve öğrenci velilerinin büyük ilgi gösterdiği ve bir gün açık kalan kermesten teleskop için gerekli paranın ancak yarısının toplanabildiği, paranın tamamı toplanana kadar başta kermes olmak üzere başkaca etkinliklerin düzenleneceği bildirildi.

Okul Müdürü Fatih Erdoğan, öğrencilerin bilimsel ilgi alanlarını belirlemek için yaptıkları araştırma ve öğrencilerden gelen istekler doğrultusunda böyle bir kermesi düzenlediklerini söyledi.

Erdoğan, "Daha iyi akademik olanaklar sağlamak için gerekli olduğunu düşündüğümüz araçlardan biri olan teleskobu okulumuza almak için öğrencilerin ve velilerin el emeği ürünleri ile bir kermes düzenledik. Astronomi, uzay bilimlerine yönelik bilgi ve ilgilerini artırmak için rasathane ve gökyüzü gözlem gezileri düzenleyeceğiz. Teleskobun kullanımı ve gökyüzü gözlemleri ile ilgili akademik bilgi ve tecrübelerinden yaralanacağımız kişileri okula davet edip uzmanlarla işbirliği yapacağız. Ayrıca doğa olaylarını izlemek için baharda kamp yapıp gözlem şenliği düzenleyeceğiz." dedi.