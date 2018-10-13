Telefon dolandırıcılığı iddiası

KONYA (AA) - Konya'da üç kişinin 300 bin lirasını dolandırıcılık yöntemiyle aldıkları öne sürülen 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, üç ay içinde gerçekleşen üç telefon dolandırıcılığıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekiplerin teknik ve fiziki takibinin ardından, mağdurlarla telefonla konuştuktan sonra 300 bin lirayı alıp banka hesaplarına yatıran kişinin Tülay D. olduğu belirlendi.

İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonda, Tülay D, Emrah Ş. ile Gökhan O. gözaltına alındı.

Konya'ya getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.