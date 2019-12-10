Tel Abyadlılar terörden kurtuldukları için mutlu, YPG/PKK'ya süren ABD-Rusya desteğinden rahatsız

TEL ABYAD (AA) - Tel Abyadlılar, toprakları teröristlerden temizlendiği için mutlu olsalar da ABD ve Rusya'nın desteğini alan terör örgütü YPG/PKK'nın tehdit arz etmeye devam etmesinden rahatsızlık duyuyor.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi karşısında, Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ilçe merkezi sakinleri, yaşadıkları durumu AA muhabirine anlattı.

Tel Abyadlı sivillerden Ahmet İlyas, "PKK ve PYD bölgeye hakimdi ve gençleri zorla askere alıyorlardı. Durumlar o zaman vahimdi." dedi.

"Türk ordusu buraya geldikten sonra durumlar düzeldi. Bölge güvenli hale geldi." ifadelerini kullanan İlyas, terör örgütünün Araplara karşı tavır sergilediğinin altını çizdi.

İlyas, "Onlar (YPG) biz Araplara karşı ırkçılardı. Kürtlere her şeyde öncelik tanırlarken Araplar önemsizdi. Bölgede otorite ve her şey Kürtlerdeydi." şeklinde konuştu.

Tel Abyad'da örgütten baskı gören Araplardan Mahmud Zekeriya da örgütten kurtuldukları için mutlu olduklarını belirterek "PKK çocuklarımızı zorla silah altına alıyordu. Onların eline düşmemesi için çocuklarımızı saklıyorduk. Evden dışarı çıkarmıyorduk." ifadelerini kullandı.

Zekeriya, "Türk ordusu ve Suriye Milli Ordusu askerleri çok iyiler. Bizlere yardım getiriyorlar. Onlara sözüm yok, iyiler." değerlendirmesini yaptı.

11 yaşındaki Abdülkerim Hüseyin de bazı okulları karargah olarak kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın ilçelerinden çıkarılmasının ardından yeniden okula gitmeye hazırlandığını söyledi.

Mühendis olmak istediğini belirten Hüseyin, şunları söyledi:

"Türkiye geldi ve bizi teröristlerden kurtardı. Okullar da açılacak. Beşinci sınıfa gideceğim. Bizleri tehdit eden teröristlerden Allah’ın izniyle kurtulduk. Türkiye burada, şimdi daha güvendeyiz." ABD ve Rusya'nın YPG/PKK'ya desteğinden rahatsızlık duyuyorlar

Tel Abyad merkezde yaşayan Mustafa Ebu Muhammed de ilçenin teröristlerden temizlenmesine rağmen örgütün kendilerine zarar vermeye çalıştığını söyledi.

Ebu Muhammed, "ABD ve Rusya destekli PKK, ilçeye Haseke ve Rakka'dan uzanan yolu kesti. Mazot temin edemiyoruz. Sebze gelmiyor." diye konuştu.

Selme Um Muhammed isimli bir kadın da "ABD ve Rusya’nın, bizi zorla göç ettiren ve çocuklarımız zorla savaşa götüren örgüte desteği yüzünden durumumuz kötü." dedi.

Um Muhammed, "Dileriz örgüt yok olur, korkularımız biter. Ülkemize güven gelir ve evlerimizde istikrarlı şekilde yaşarız." temennisinde bulundu.

Güven, refah ve istikrar ortamını özlüyorlar

Rabia Um Said adlı başka bir kadın da gelecekle ilgili beklentilerine ilişkin şunları söyledi:

"4-5 yıldır bu durumdayız. Çok usandık artık. Durumların düzelmesi ve her şeyin daha iyi olmasını istiyoruz. Tek isteğimiz, savaşın son bulması. Savaştan bıktık artık ve huzur bulmak istiyoruz."

Um Said, teröristlerin ilçeye giden yolu kesmesi nedeniyle bölge halkının zarar gördüğünü ifade ederek "Kış geldi. Havalar soğuk. Savaştan çok yorulduk." dedi.

Aliye Um Halit de terörden kurtarılan bölgelerdeki halkın bazı talepleri olduğuna işaret ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Su, elektrik ve gaz istiyoruz. Isınmak için akaryakıt en önemli ihtiyacımız. Durumumuz savaş öncesi gibi olsun istiyoruz. İç savaşın bitmesini ve eskisi gibi barış içinde yaşamayı istiyoruz. Tarlalarımızı ekip biçmek ve yeniden imar etmek istiyoruz. İhtiyaçlarımızın karşılanmasını istiyoruz."

Tel Abyad ilçe merkezi Barış Pınarı Harekatı kapsamında 13 Ekim'de terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarıldı. Türkiye'nin destekleriyle ilçede hayatın normale dönmesi için çalışmalar sürüyor.