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Tekvandonun duayenine yılın spor adamı ödülü

KIRŞEHİR (AA) - Tekvando sporunun duayenlerinden Kayhan Aytar'a Kırşehir'de yılın spor adamı ödülü verildi.Tekvando, judo, vücut geliştirme, kick boks gibi spor dallarına hizmet eden ve destek verenleri onurlandırmak amacıyla başlatılan...

27 Aralık 2017 Çarşamba 13:36
Tekvandonun duayenine yılın spor adamı ödülü
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KIRŞEHİR (AA) - Tekvando sporunun duayenlerinden Kayhan Aytar'a Kırşehir'de yılın spor adamı ödülü verildi.

Tekvando, judo, vücut geliştirme, kick boks gibi spor dallarına hizmet eden ve destek verenleri onurlandırmak amacıyla başlatılan "2017 Yılı Performans Ödülleri" sahiplerini buldu.

Kırşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen ödül töreninde, Türkiye genelinde tekvandonun duayen isimleri arasında gösterilen Kayhan Aytar'a yılın spor adamı ödülü verildi.

Ödülünü aldıktan sonra konuşan Aytar, 1965-1966 yıllarında uzak doğu sporları ile bu spora başladıklarını ifade ederek, "Türkiye de ilk tekvandonun duayeni olarak anıldık. 1968 yılında tekvando ilk kurulduğunda federasyon başkanı oldum. Federasyonunda onursal başkanıyım. Aynı zamanda şu anda federasyon başkanı olan da benim talebem. Çok hizmetimiz oldu." dedi.

Ödül törenini düzenleyen Performans Spor Kulübü'nün Başkanı Yusuf Aslan da Kırşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğünün desteği ile 2014 yılından bu yana bu performans ödülleri verdiklerini söyledi.

Törende, Kırşehir Gazete, Radyo ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Sait Yanık'a yılın gazetecisi, Recep Işık'a yılın antrenörü, Özge Sarısakal'a yılın sporcusu, tekvando hakemi Ramazan Bedir'e yılın hakemi, Kültür ve Turizm İl Müdürü Yıldız Eraslan'a yılın bürokratı, Emrullah Saygılı'ya da yılın iş adamı ödülleri takdim edildi.

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KırşehirÖdülTekvando
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